Для жителей ветхих бараков построен новый многоквартирный дом, разрешение на ввод которого уже выдал госстройнадзор Ленобласти.

В новый дом на Лесной улице переедут жители из 10 бараков. Это более 80 человек.

«Всего здесь 24 квартиры: 8 трехкомнатных, 11 двухкомнатных и 5 однокомнатных. Каждому новоселу передадут помещения не меньшей площади, чем в старом жилье, с отделкой и бытовой техникой. Создание комфортных условий для граждан — одно из ключевых условий программы расселения», — рассказал зампредседателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

На придомовой территории установлены спортивные и детские площадки, предусмотрены парковочные места с местами для инвалидов. Строительство объекта вели госкомпания «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» и региональный подрядчик «Строитель 47».

Отметим, что с 2019 года новые квартиры по программе расселения аварийного и ветхого жилья получили 4,5 тысячи ленинградцев. Сейчас продолжается активное строительство 10 многоквартирных домов, куда переедет свыше 2,5 тысяч граждан. В новые дома в 2022 году Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, Подпорожье, Ивангороде и Луге переедут 2730 жителей области. За счет остатка средств в 2023 году планируется начать реализацию еще трех проектов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь. Всего же в Ленобласти до конца 2022 года планируется расселить около 2 000 аварийных квартир.