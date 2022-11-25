Что нового предлагает законодательство для поддержки семей с детьми в России

Online47 узнал об очередных инициативах и законодательных шагах поддержки семей с детьми.

Депутаты Госдумы поддержали законопроект, в котором содержится норма об освобождении семей с двумя или более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже земельного участка и хозяйственных построек в случае, если средства от продажи пойдут на улучшение жилищных условий.

Эта корректировка законодательства потребовала внесения поправок в Налоговый кодекс, которые были приняты в первом чтении.

«С прошлого года аналогичные правила действуют в отношении квартир. Точно также в основе права не платить НДФЛ – принцип: «Спасибо этому дому, пойдем к другому». Но только речь теперь идет о земле и принадлежащих семье построек на ней», – сообщил доктор экономических наук, автор ряда книг социальной тематики Андрей Ермилов (ВШЭ)

По мнению эксперта, предложенные Госдумой изменения законодательства дополняют систему государственной поддержки семей с детьми. В этой системе немало направлений:

ученики начальной школы получают в учебных заведениях горячие обеды;

единое пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет;

расширен круг получателей материнского капитала, в него включены и семьи, в которых появляются на свет первенцы.

Также родители могут находиться в больнице не только рядом с малышом с инвалидностью не старше четырех лет. Это Возрастной ценз повышен, а в стационаре положены бесплатное питание и отдельные кровати.

Ленинградская область предложила алгоритм сопровождения детей-сирот в больницах, основанный на том, что рядом с ребенком должна находиться подготовленная няня-сиделка. В благотворительном фонде «Место под солнцем», реализующем программу «Сестринских уход», считают, что такие услуги должны быть гарантированными государством.

На региональном уровне семьям с детьми тоже адресованы разные способы помощи. В том числе семьям мобилизованных:

с 1 ноября дети с 5 до 11 класс из этих семей обеспечиваются бесплатным горячим питанием в образовательных организациях;

компенсация в размере 75% стоимости за посещение детского сада, помимо внеочередного зачисления;

льготное посещение летних оздоровительных лагерей;

право льготного поступления в образовательные организации профессионального образования.

В дополнение к федеральным мерам в Ленинградской области предусмотрено 26 мер поддержки. В 2022 году их финансирование составляет 7,5 млрд рублей.

Родители, достойно воспитывающие пятерых и более детей, в регионе получают знаки отличия «Слава Матери» и «Отцовская доблесть», к которым выплачивается по 100 тысяч рублей. С 2007 года такой награды удостоена 431 многодетная мама, а с 2014 года, когда этот особый знак отличия был учрежден для пап, – 110 многодетных отцов.

Помимо выплат и предоставления транспортных средств, есть востребованный родителями детей-инвалидов способ поддержки, как программа «Передышка». Это когда они на время доверяют уход за ребёнком квалифицированным специалистам. «Передышка» была запущена в регионе в День защиты детей – 1 июня, а сделать её можно от одного до трех раз в год (в целом до 30 календарных дней).