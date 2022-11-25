Пешехода сбили насмерть на зебре в Сосновом Бору

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 25 ноября около 07:00 водитель Lada Largus сбил насмерть 46-летнего мужчину на пешеходном переходе в Сосновом Бору.  

Находившийся за рулем 51-летний мужчина в течение года не привлекался к административной ответственности.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Теперь ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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12.05.2022 1545
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