Пешехода сбили насмерть на зебре в Сосновом Бору

По информации ivbg.ru, 25 ноября около 07:00 водитель Lada Largus сбил насмерть 46-летнего мужчину на пешеходном переходе в Сосновом Бору.

Находившийся за рулем 51-летний мужчина в течение года не привлекался к административной ответственности.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Теперь ему может грозить до 5 лет лишения свободы.