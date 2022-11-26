Названы 5 сервисов Госуслуг, которые сильно облегчат жизнь

Портал назвал пять популярных сервисов, которыми стоит пользоваться регулярно.

Проверка автоштрафов

При оплате в течение 20 дней — скидка 50%. Если не заплатить в течение 60 дней, задолженность может попасть на взыскание к приставам.

Выписка из лицевого счета ПФР

Здесь представлены данные о стаже, пенсионных коэффициентах и страховых взносах. Если найдутся неточности, можно внести изменения.

Ход исполнительного производства

Чтобы вовремя узнавать о долгах и ограничениях, оспаривать ошибочные начисления и направлять уточнения приставу.

Проверка транспортных средств

Удобно использовать для сделок купли-продажи и проверять данные по своему автомобилю: не оформлен ли залог, нет ли запрета регистрационных действий, не проводилось ли сделок без согласия.

Выписка из ЕГРН

Для контроля сведений об объекте и составе собственников для своего имущества. Или для проверки данных о квартире, которая планируется к покупке. Позволяет узнать, кто интересовался вашей недвижимостью с помощью такого запроса.