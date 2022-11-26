Известного кинорежиссера Аллу Сурикову экстренно госпитализировали

У деятеля культуры диагностирован коронавирус.

Как стало известно Mash, режиссера фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Аллу Сурикову забрали в больницу после диагностированного коронавируса. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно известно, что компьютерная томография не выявила поражение легких. Однако медики все равно опасаются за состояние Суриковой и не стали отправлять домой.