Известного кинорежиссера Аллу Сурикову экстренно госпитализировали

У деятеля культуры диагностирован коронавирус.
Как стало известно Mash, режиссера фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Аллу Сурикову забрали в больницу после диагностированного коронавируса. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
Предварительно известно, что компьютерная томография не выявила поражение легких. Однако медики все равно опасаются за состояние Суриковой и не стали отправлять домой.
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