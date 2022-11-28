В России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается как среди детей, так и среди взрослых.

В Москве в последнее время отмечаются более частые госпитализации детей с ОРВИ и гриппом, рост заболеваемости фиксируется и среди взрослого населения столицы, пишет «Коммерсант».

По информации издания, количество попадающих в стационары детей в настоящее время в 2–2,5 раза выше средних показателей эпидемических сезонов предыдущих лет. За последние две недели число госпитализаций отмечается на уровне 400 новых пациентов в сутки, сообщили в московском департаменте здравоохранения.

В российских регионах также наблюдается аналогичный рост заболеваемости сезонными инфекциями. В 2022 году произошел скачок почти в два раза: более 3,1 тысячи человек, до 14 лет среди них — 41,2 процента.