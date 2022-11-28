Спрос на iPhone в России упал на 35,2% по сравнению с 2021 годом

По данным российских дистрибуторов и мобильных операторов, реализация iPhone 14 в России оказалась в 2,5 раза ниже, чем iPhone 13 в 2021 году.

Эксперты уверяют, что падение спроса к продукции бренда вызвано стало отключением Apple Pay, а еще отсутствием значимых инноваций и, разумеется, гарантии производителя. Стоит отметить, что на нашем рынке предложение на новые девайсы еще превышает спрос, а в Европе, штатах и других странах и регионах уже фиксируется их дефицит. Известно, что с сентября и до середины ноября этого года было реализовано 400 тыс. смартфонов, что является на 60% меньше, чем за аналогичный период минувшего года (1 млн ед.).

В итоге, представители экспертного сообщества перечислили несколько причин падения спроса на iPhone, пишут «Известия». Потому как Россия — «страна победивших NFC-платежей», фактическое отключение этого в iPhone не могло не отразиться на популярности смартфонов, а возможность пополнить счета Apple ID лишь при помощи определённых операторов не прибавляет гаджетам бренда популярности.

Кроме того, сыграло роль повышение цен — базовый iPhone 14 вышел дороже iPhone 13 в РФ почти на $165 — он стоит от 90 000 рублей. Также, лояльность россиян была подорвана тем, что на новинки отсутствует официальная гарантия производителя.