В тройку российских регионов по спросу на психологов вошел Петербург

Наиболее востребованы психологи в образовательных учреждениях.
По информации пресс-службы «HeadHunter Северо-Запад», с начала года в России было открыто на 10% больше вакансий психолога, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего специалистов искали в Москве (24% от всех вакансий), Петербурге (9%) и Московской области (6%).
Отмечается, что 9% всех открытых вакансий для психологов предполагают удалённую занятость.
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