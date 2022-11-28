В тройку российских регионов по спросу на психологов вошел Петербург

Наиболее востребованы психологи в образовательных учреждениях.

По информации пресс-службы «HeadHunter Северо-Запад», с начала года в России было открыто на 10% больше вакансий психолога, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего специалистов искали в Москве (24% от всех вакансий), Петербурге (9%) и Московской области (6%).

Отмечается, что 9% всех открытых вакансий для психологов предполагают удалённую занятость.