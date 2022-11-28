В тройку российских регионов по спросу на психологов вошел Петербург

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Наиболее востребованы психологи в образовательных учреждениях.

По информации пресс-службы «HeadHunter Северо-Запад», с начала года в России было открыто на 10% больше вакансий психолога, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего специалистов искали в Москве (24% от всех вакансий), Петербурге (9%) и Московской области (6%).

Отмечается, что 9% всех открытых вакансий для психологов предполагают удалённую занятость.

Вам будет интересно
В России наблюдается тренд на бережное потребление
Аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и МТС Банка провели совместное исследование рынка ремонта бытовой техники, электроники и вещей. В 2022 году...
28.11.2022 72
Автор