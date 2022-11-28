Подъемный кран в международном розыске нашли в Ленобласти

По информации ivbg.ru, на 36 километре автодороги А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе сотрудники ДПС остановили 41-летнего мужчину за рулем автокрана «КС 55713-SK».
Во время проверки документов выяснилось, что машина числится в международном розыске. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.
Как правило, транспортное средство объявляется в международный розыск после угона или оставления места ДТП. Срок розыска длится до момента обнаружения.
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