Подъемный кран в международном розыске нашли в Ленобласти

По информации ivbg.ru, на 36 километре автодороги А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе сотрудники ДПС остановили 41-летнего мужчину за рулем автокрана «КС 55713-SK».

Во время проверки документов выяснилось, что машина числится в международном розыске. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как правило, транспортное средство объявляется в международный розыск после угона или оставления места ДТП. Срок розыска длится до момента обнаружения.