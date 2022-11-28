Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 28 ноября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

В результате удара по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области уничтожено восемь единиц бронетехники, пять автомобилей и более 100 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп попытался атаковать российские позиции в направлении Куземовки ЛНР. Атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе Берестового Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, танк, два бронетранспортера и пикап.

На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского Лесничества ЛНР огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении Червоной Дибровы. Подразделения противника были рассеяны, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа.

На Артемовском направлении противник силами четырех ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении Белогоровки, Бахмутского, Яковлевки и Иванграда ДНР, чтобы остановить наступление российских войск. Подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.

На Южно-Донецком направлении в районе Нескучного и Октября ДНР ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.

Нанесено поражение восьми пунктам управления противника в районах Синьковки, Кругляковки Харьковской области, Победы, Водяного, Пречистовки ДНР, Дудчан, Казацкого, Токаревки Херсонской области, а также 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах. В районах Терны и Курдюмовки ДНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Житловки ЛНР, Соледара, Волновахи ДНР, Скадовска и Чаплинки Херсонской области. Перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области.