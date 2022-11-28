Больше 10 раз спасатели приходили на помощь жителям Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Аварийно-спасательная служба региона подвела итоги работы.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, за прошедшую неделю спасатели пришли на помощь 16 раз.

Согласно статистике ведомства, спасатели три раза принимали участие в поисково-спасательных работах на водных объектах, один раз приходили на помощь заблудившимся в лесу людям, а также работали с двумя дорожно-транспортными происшествиями.

По общим подсчетам, спасти удалось четверых человек.

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28.11.2022 99
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