Больше 10 раз спасатели приходили на помощь жителям Ленобласти

Аварийно-спасательная служба региона подвела итоги работы.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, за прошедшую неделю спасатели пришли на помощь 16 раз.

Согласно статистике ведомства, спасатели три раза принимали участие в поисково-спасательных работах на водных объектах, один раз приходили на помощь заблудившимся в лесу людям, а также работали с двумя дорожно-транспортными происшествиями.

По общим подсчетам, спасти удалось четверых человек.