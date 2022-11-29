Пассажиры избили таксиста, залили газом и отобрали выручку в Поселке им. Морозова

По информации ivbg.ru, 29 ноября около 01:30 в полицию Всеволожского района обратился 25-летний гражданин Киргизии, работающий таксистом в Санкт-Петербурге.

Около полуночи через приложение-агрегатор он получил заказ с улицы Дыбенко. Водитель привез двоих мужчин к пятиэтажному жилому дому на улице Пионерской в Поселке им. Морозова.

Оплачивать поездку пассажиры отказались и попытались сбежать. Когда водитель догнал мужчин, они несколько раз ударили его, распылили в лицо содержимое газового баллончика и забрали около 37 тысяч рублей.

По факту разбоя заведено уголовное дело.