Пассажиры избили таксиста, залили газом и отобрали выручку в Поселке им. Морозова

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 29 ноября около 01:30 в полицию Всеволожского района обратился 25-летний гражданин Киргизии, работающий таксистом в Санкт-Петербурге.

Около полуночи через приложение-агрегатор он получил заказ с улицы Дыбенко. Водитель привез двоих мужчин к пятиэтажному жилому дому на улице Пионерской в Поселке им. Морозова.

Оплачивать поездку пассажиры отказались и попытались сбежать. Когда водитель догнал мужчин, они несколько раз ударили его, распылили в лицо содержимое газового баллончика и забрали около 37 тысяч рублей.

По факту разбоя заведено уголовное дело.

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05.10.2022 2653
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