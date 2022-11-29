Синоптик обещает выпадение снег в последний день ноября в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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30 ноября к Северной столице подойдет зона осадков в виде снега. 

Как пишет синоптик Александр Колесов, 30 ноября в Петербурге возможен снег. Также ожидается и похолодание.

Начало зимы мы встретим не только с морозной погодой, но и с красивым видом Санкт-Петербурга. А за последние десятилетия это бывает не часто.
Прошлый год мы все помним, а вот раньше такое начало декабря еще и поискать в памяти надо, — поделился Колесов в своем Телеграм.

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26.11.2022 307
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