Грабитель ударил головой охранника магазина в Петербурге

По информации ivbg.ru, от сотрудника магазина на Шуваловском проспекте в Санкт-Петербурге поступило сообщение о том, что мужчина нанес телесные повреждения охраннику во время задержания за хищение продуктов.
Заявитель рассказал, что в 19:40 в торговом зале неизвестного попытались задержать при попытке пронести неоплаченный товар через кассу. В ответ грабитель нанес удар головой в область лица 57-летнему охраннику, после чего бросил похищенное и скрылся.
Решается вопрос об уголовном деле.
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23.06.2022 2218