Грабитель ударил головой охранника магазина в Петербурге

По информации ivbg.ru, от сотрудника магазина на Шуваловском проспекте в Санкт-Петербурге поступило сообщение о том, что мужчина нанес телесные повреждения охраннику во время задержания за хищение продуктов.

Заявитель рассказал, что в 19:40 в торговом зале неизвестного попытались задержать при попытке пронести неоплаченный товар через кассу. В ответ грабитель нанес удар головой в область лица 57-летнему охраннику, после чего бросил похищенное и скрылся.

Решается вопрос об уголовном деле.