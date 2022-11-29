Правительство продлило программу субсидирования трудоустройства граждан

Правительство России продлило программу субсидирования найма сотрудников до конца 2023 года, заявил Михаил Мишустин.

RT. — Прошлой весной по поручению президента для поддержки занятости правительство запустило программу стимулирования найма. Она доказала свою эффективность, поэтому принято решение продлить ее на следующий год, – сказал он. Об этом сообщает

Ранее кабмин принял решение о расширении программы субсидирования найма на всех безработных россиян в возрасте до 30 лет.

Таким образом, программа будет распространяться на выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей.