Из полыхавшей квартиры в Новоселье эвакуировали пенсионерку и подростка

Пожар случился в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.
На месте работали 16 спасателей, задействовав четыре единицы спецтехники. Через 20 минут пожар был ликвидирован.
В момент возгорания внутри находились пожилая женщина и ее 14-летний внук. С места происшествия в больницу доставили школьника с отравлением угарным газом и небольшим ожогом.
Пожарные успели предотвратить распространение огня, поэтому выгорела только одна из комнат квартиры.
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