Из полыхавшей квартиры в Новоселье эвакуировали пенсионерку и подростка

Пожар случился в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.

На месте работали 16 спасателей, задействовав четыре единицы спецтехники. Через 20 минут пожар был ликвидирован.

В момент возгорания внутри находились пожилая женщина и ее 14-летний внук. С места происшествия в больницу доставили школьника с отравлением угарным газом и небольшим ожогом.

Пожарные успели предотвратить распространение огня, поэтому выгорела только одна из комнат квартиры.