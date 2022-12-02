В ночь на субботу перекроют трассу «Скандинавия», там будут поднимать улетевший в кювет грузовик

В ночь со 2 на 3 декабря в Выборгском районе Ленобласти будет полностью перекрыто движение транспорта по трассе «Скандинавия».

Как рассказали ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет полностью перекрыто для того, чтобы вытащить улетевший в кювет грузовик. Работы пройдут с 3:00 до 4:00 на 143-м километре автодороги.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Проезд перекроют наливными барьерами, дорожной техникой и при помощи машин ГИБДД. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.