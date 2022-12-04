Появилось фото мужчин, избивших и ограбивших таксиста в поселке им. Морозова

Как сообщал ivbg.ru, 2 декабря задержаны двое мужчин, избившие и ограбившие таксиста в поселке им. Морозова во Всеволожском районе.
В полицию 29 ноября обратился 25-летний гражданин Киргизии, работающий таксистом в Санкт-Петербурге. Около полуночи он получил заказ с улицы Дыбенко. Водитель привез двоих мужчин к пятиэтажному жилому дому на улице Пионерской в поселке им. Морозова.
Оплачивать поездку пассажиры отказались и попытались сбежать. Когда водитель догнал мужчин, они несколько раз ударили его, распылили в лицо содержимое газового баллончика и забрали около 37 тысяч рублей.
Подозреваемые задержаны 2 декабря – ими оказались двое мужчин 46 и 47 лет. Появилось фото задержанных.
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