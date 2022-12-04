В Минобороны рассказали о подвиге Николая Гончарова в ходе СВО

В ходе СВО младший сержант Николай Гончаров выполнял задачи по обеспечению связи между командованием и тактической группой. Работать приходилось в опасной обстановке.

В результате взрыва вражеского снаряда радиостанция российских военнослужащих была выведена из строя, а связь с командованием прервана. Рискуя жизнью, Николай Гончаров приступил к починке поврежденной техники.

В результате работоспособность радиостанции была восстановлена в кратчайшие сроки. Благодаря мужеству и отваге младшего сержанта командование вернулось к управлению боем.