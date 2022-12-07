Как появился снеговик и какое значение он имел в разные периоды?

Автор: Маргарита Константинова
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В Ленобласти выпал снег и многие дети, а с ними и взрослые, начали лепить снежные фигуры. Самым частым зимним творением является снеговик. Но знают ли ленинградцы, как появился его первый снежный представитель? Рассказываем историю его возникновения.

снеговик на главную
Изображение: https://free-images.com

Всем знакомый снеговик представляет собой три снежных шара, поставленные друг на друга: самый большой отводится животу, средний предназначен для груди и маленький являет собой голову. Руки делают как из меток, так из более маленьких снежных комков. Привычный нам вид снеговика появился в XIX веке. До этого момента лепили снежные фигуры, способные напугать не только ребенка своим внешним видом, но и взрослого.

Снеговик — «божественный отец Снегурочки, Бог-Сын языческого Бога-Отца Деда Мороза и божественной Снежной Вьюги-Метелицы» написано в книге «Словари русских мифов и сказок».

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Где впервые появился снеговик?

К сожалению, в истории не сохранилось четких сведений на этот счет. Но ее страницы хранят упоминание, что первый снежный представитель вышел из под руки итальянского скульптора Микеланджело в XV веке. Но дополнительный информации, как выглядело творение, где создатель взял снег или что использовал вместо него, нет. Некоторые специалисты утверждают, что снеговика придумал святой Франциск Ассизский, живший в ХII веке.

Первые печатные упоминания зафиксированы в богослужебной книге Часослов XIV века, где на иллюстрации показаны люди, скатывающие большие снежные шары.

Какие поверья существовали в отношении снеговиков?

мини-снеговик
Изображение: https://free-images.com

Во время лепки снежной фигуры предки пытались выплеснуть свои страхи и переживая. В связи с этим встреча со снеговиком обросла плохими приметами. Считалось, что ни в коем случае нельзя его лепить в полнолуние, так как это привело бы к появлению проблем, ночных кошмаров и череды неудач. Жители северных стран верили, что не стоит смотреть на снеговика из окна. А если кто-то натыкался на снежную фигуры в ночное время суток, то следовало сменить направление маршрута и постараться не смотреть на неожиданного встречного.

Ситуация изменилась в XIX веке. Человечество стало более развитым, а страшные истории начали находить научное обоснование. Снеговики в этот период из чудовищ превратились в символ Рождества и Нового Года. Их изображения перенесли на праздничные открытки, где главные герои имели доброжелательный вид.

Снеговик на Руси

На Руси снеговиков лепили с языческих времен, представляя их в роли духов зимы. К ним обращались за помощью и просили о снисхождении морозов. Именно наши предки стали создателями Снегурочки и снежных баб, так как верили, что зимними природными явлениями — снегами и метелями — управляют духи женского пола. Для того, чтобы выказать им свое почтение и лепили снежных баб.

Так как снег воспринимался даром небес, то снеговик у русского народа считался ангелом. То есть христиане придавали ему неземное значение. Они верили, что снежная фигура способна бороться с бесами и исполнять желания. Для этого необходимо было слепить снеговика из чистого белоснежного снега и после этого четко озвучить свою просьбу. Растаявший снеговик предвещал, что небесный посланник в виде тысячи капель перенесет желание в нужное место и оно скоро исполнится.

Новогодние традиции в России, связанные со снеговиком

два снеговика
Изображение: https://free-images.com

С выпадением первого снега люди начали лепить трех снежных баб. Первая отвечала за хорошую погоду зимой, вторая — за урожайность, а последняя с именем Крышня — за благополучие в доме. Мистический смысл скрывался и в одеянии снежных фигур. Считалось, что ведро на голове снеговика принесет достаток, а морковка в роли носа символизировала богатый урожай. Последнюю вместо других предметов выбрали из-за нескольких факторов. Морковь отлично хранилась, легко входила в снег и придавала шарма снежной скульптуре своей яркостью. Угольки вместо глаз оберегали от неприятностей и обид.

Снеговики в наше время

Со временем снеговики не только стали одним из символов Нового Года, но и героями разных книг и мультиков.

«Мы не ели, мы не пили, Бабу снежную лепили», — писала детская поэтесса Агния Барто.

Андрей Усачев посвятил снежным фигурам целое произведение — «Школа снеговиков». Не обошли внимаем их и Нонна Слепаков в книге «Солнышко и снежные человечки», а также Кэралин Бюрен в «Снеговики в Рождество».

Что касается мультфильмов, то среди них можно выделить: Снеговик-почтовик (1955), Приключения снеговика Фрости (1969), Летний снеговик (1994), Чудесный подарок снеговика (1995), Снеговик и снежный пес (2012) и любимый среди многих детей мультик «Холодное сердце» (2013).

Так как снеговик стал неотъемлемой частью нашего быта в зимнюю пору, то в его честь 18 января ежегодно проходит Всемирный день Снеговика.

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