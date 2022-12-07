В Ленобласти выпал снег и многие дети, а с ними и взрослые, начали лепить снежные фигуры. Самым частым зимним творением является снеговик. Но знают ли ленинградцы, как появился его первый снежный представитель? Рассказываем историю его возникновения.

Всем знакомый снеговик представляет собой три снежных шара, поставленные друг на друга: самый большой отводится животу, средний предназначен для груди и маленький являет собой голову. Руки делают как из меток, так из более маленьких снежных комков. Привычный нам вид снеговика появился в XIX веке. До этого момента лепили снежные фигуры, способные напугать не только ребенка своим внешним видом, но и взрослого.

Снеговик — «божественный отец Снегурочки, Бог-Сын языческого Бога-Отца Деда Мороза и божественной Снежной Вьюги-Метелицы» написано в книге «Словари русских мифов и сказок».

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Где впервые появился снеговик?

К сожалению, в истории не сохранилось четких сведений на этот счет. Но ее страницы хранят упоминание, что первый снежный представитель вышел из под руки итальянского скульптора Микеланджело в XV веке. Но дополнительный информации, как выглядело творение, где создатель взял снег или что использовал вместо него, нет. Некоторые специалисты утверждают, что снеговика придумал святой Франциск Ассизский, живший в ХII веке.

Первые печатные упоминания зафиксированы в богослужебной книге Часослов XIV века, где на иллюстрации показаны люди, скатывающие большие снежные шары.

Какие поверья существовали в отношении снеговиков?

Во время лепки снежной фигуры предки пытались выплеснуть свои страхи и переживая. В связи с этим встреча со снеговиком обросла плохими приметами. Считалось, что ни в коем случае нельзя его лепить в полнолуние, так как это привело бы к появлению проблем, ночных кошмаров и череды неудач. Жители северных стран верили, что не стоит смотреть на снеговика из окна. А если кто-то натыкался на снежную фигуры в ночное время суток, то следовало сменить направление маршрута и постараться не смотреть на неожиданного встречного.

Ситуация изменилась в XIX веке. Человечество стало более развитым, а страшные истории начали находить научное обоснование. Снеговики в этот период из чудовищ превратились в символ Рождества и Нового Года. Их изображения перенесли на праздничные открытки, где главные герои имели доброжелательный вид.

Снеговик на Руси

На Руси снеговиков лепили с языческих времен, представляя их в роли духов зимы. К ним обращались за помощью и просили о снисхождении морозов. Именно наши предки стали создателями Снегурочки и снежных баб, так как верили, что зимними природными явлениями — снегами и метелями — управляют духи женского пола. Для того, чтобы выказать им свое почтение и лепили снежных баб.

Так как снег воспринимался даром небес, то снеговик у русского народа считался ангелом. То есть христиане придавали ему неземное значение. Они верили, что снежная фигура способна бороться с бесами и исполнять желания. Для этого необходимо было слепить снеговика из чистого белоснежного снега и после этого четко озвучить свою просьбу. Растаявший снеговик предвещал, что небесный посланник в виде тысячи капель перенесет желание в нужное место и оно скоро исполнится.

Новогодние традиции в России, связанные со снеговиком

С выпадением первого снега люди начали лепить трех снежных баб. Первая отвечала за хорошую погоду зимой, вторая — за урожайность, а последняя с именем Крышня — за благополучие в доме. Мистический смысл скрывался и в одеянии снежных фигур. Считалось, что ведро на голове снеговика принесет достаток, а морковка в роли носа символизировала богатый урожай. Последнюю вместо других предметов выбрали из-за нескольких факторов. Морковь отлично хранилась, легко входила в снег и придавала шарма снежной скульптуре своей яркостью. Угольки вместо глаз оберегали от неприятностей и обид.

Снеговики в наше время

Со временем снеговики не только стали одним из символов Нового Года, но и героями разных книг и мультиков.

«Мы не ели, мы не пили, Бабу снежную лепили», — писала детская поэтесса Агния Барто.

Андрей Усачев посвятил снежным фигурам целое произведение — «Школа снеговиков». Не обошли внимаем их и Нонна Слепаков в книге «Солнышко и снежные человечки», а также Кэралин Бюрен в «Снеговики в Рождество».

Что касается мультфильмов, то среди них можно выделить: Снеговик-почтовик (1955), Приключения снеговика Фрости (1969), Летний снеговик (1994), Чудесный подарок снеговика (1995), Снеговик и снежный пес (2012) и любимый среди многих детей мультик «Холодное сердце» (2013).

Так как снеговик стал неотъемлемой частью нашего быта в зимнюю пору, то в его честь 18 января ежегодно проходит Всемирный день Снеговика.

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