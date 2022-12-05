На станции метро «Пушкинская» школьник распылил перцовый баллончик в лицо мигранту

В воскресенье, 4 декабря, на станции петербургского метро «Пушкинская» школьник распылил в лицо мигранту содержимое перцового баллончика.

Установлено, что на выходе из вагона девятиклассник распылил газовый баллончик в сторону 19-летнего гражданина Азербайджана в ходе конфликта. Хулигана задержали и доставили в отдел полиции, после чего передали родителям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Иностранец не обращался за медицинской помощью.