На станции метро «Пушкинская» школьник распылил перцовый баллончик в лицо мигранту

В воскресенье, 4 декабря, на станции петербургского метро «Пушкинская» школьник распылил в лицо мигранту содержимое перцового баллончика.
Установлено, что на выходе из вагона девятиклассник распылил газовый баллончик в сторону 19-летнего гражданина Азербайджана в ходе конфликта. Хулигана задержали и доставили в отдел полиции, после чего передали родителям.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Иностранец не обращался за медицинской помощью.
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