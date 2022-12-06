Житель Красноярска развратил в социальных сетях 11-летнюю девочку из Гатчины

Полицейские задержали в Красноярске 28-летнего местного жителя, подозреваемого в растлении несовершеннолетней девочки из Ленобласти.

Установлено, что в апреле мужчина через соцсеть «ВКонтакте» совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2011 года рождения из Гатчины Ленобласти. Было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого удалось задержать спустя полгода. Он уже дал признательные показания. В ходе обыска по месту проживания были изъяты жесткие диски, мобильные телефоны и флеш-карты с детским порно.

Ведется следствие.