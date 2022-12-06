Синоптик рассказал, где в Петербурге выпадет больше всего снега

К региону приближается атмосферный фронт, который принесет много снега.

Как рассказал синоптик Александр Колесов, к Северной столице приближается атмосферный фронт с обильными снегопадами. По данным специалиста, больше всего осадков ожидается в Курортном районе Санкт-Петербурга и Зеленогорске.

Основная зона осадков в течение дня будет проходить через Карельский перешеек, поэтому там ожидается более интенсивный снег. Курортный район Санкт-Петербурга и Зеленогорск встретят больше снега, чем южные районы города. Так что прирост в 6-8 см снега там сегодня должен быть, — поделился специалист.