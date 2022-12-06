В России задумались об изменении мер поддержки рождаемости

Исследование проводится в рамках проекта «Повышение рождаемости».
В анкету, разработанную аналитическим центром при правительстве и Минтрудом, были включены действующие меры и те, которые предлагали общественные организации, передаёт РБК.
Исследование будет проходить в 85 регионах России до 1 февраля 2023 года. В качестве вариантов, которые могли бы побудить россиян родить ребёнка, приводятся: увеличение пособий и пенсий; расширение прав на отпуск и удалённый режим работы; льготная ипотека и аренда; образование и уход за детьми.
Предполагается, что результаты опроса будут использованы для совершенствования социальной политики, говорится на «Госуслугах».
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