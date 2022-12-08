На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

В четверг, 8 декабря, при проведении дорожных работ будет ограничено движение по семи трассам Ленобласти.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо», А-114 «Вологда – Тихвин», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала», Р-23 «Псков».
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Водителей призвали быть внимательней и осторожней за рулем. На дорогах сохраняется сложная ситуация из-за непогоды.
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