В Рождествено завершилось строительство Многофункционального музейного центра

В следующем году здесь на площади 10 тысяч квадратных метров начнут работать более 140 сотрудников

В числе первых претендентов на реставрацию конечно же экспонаты из Ленобласти — Петровские ворота из крепости Корела, бюро-секретер из красного дерева из дома-музея Римского-Корсакова в Тихвине, акварели и живопись художников, а также коллекция крестьянской одежды, которую собирал Иван Билибин и картина «Сватовство» Александры Щекатихиной-Потоцкой.

«Региональный центр реставрации музейных предметов оснащен по последнему слову техники. Здесь будут реставрироваться музейные предметы не только из Ленинградской области, но и других регионов России. Мы планируем, что в 2023 году он начнет полноценно работать», — рассказал зампредседателя Правительства Ленобласти Владимир Цой.

В новом музейном центре на площади 10 тысяч квадратных метров разместились 15 реставрационных мастерских и лабораторий, специализированные хранилища, центр повышения квалификации для музейных работников и площадки для временных выставок.

Проект был запущен в 2011 году в целях поддержки сохранности, безопасного хранения и использования объектов культурного наследия, а также повышения институционального потенциала регионов в сфере управления объектами культурного наследия. ММЦ это пилотный проект Министерства культуры РФ и правительства Ленобласти, в случае успешного реализации которого, практика создания ММЦ может быть распространена по всей стране.