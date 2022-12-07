Дворник-инвалид вынужден продолжить работу, даже лишившись обеих ног

В городе Пушкин происходит вопиющий беспредел, каждый день инвалид вооружившись лопатой вынужден прокладывать себе путь сквозь зимние сугробы.

Мужчина 64-х лет по имени Геннадий по грустному совпадению работал дворником и до трагедии. Четыре года назад путём ампутации ему отняли обе ноги. Об этом 7 декабря стало известно Mash на Мойке.

По словам Геннадия , подобные физические нагрузки для него не редкость, причём выполнять такую «зарядку» приходится по нескольку раз в день — коммунальные службы бездействуют.

При обращении в УК «Полистрой» была получена информация, что подряд выполняет свою работу без нареканий.