В Кузьмоловском прихожане храма изготавливают тактические носилки для фронта

Автор: Гузель Галимова
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Прихожане Храма иконы Божией Матери Скоропослушница в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленобласти организовали производство тактических носилок для бойцов.

Два раза в неделю они собираются в цокольном этаже храма и изготавливают легкие носилки «Фома-180», также делают блиндажные свечи. Кроме того, местные жительницы вяжут для бойцов теплые носки.

Сейчас прихожане готовят для солдат новогодние подарки: фасуют сладости и подписывают открытки.

В Кузьмоловском прихожане храма изготавливают тактические носилки для фронта
В Кузьмоловском прихожане храма изготавливают тактические носилки для фронта
В Кузьмоловском прихожане храма изготавливают тактические носилки для фронта
В Кузьмоловском прихожане храма изготавливают тактические носилки для фронта
В Кузьмоловском прихожане храма изготавливают тактические носилки для фронта
В Кузьмоловском прихожане храма изготавливают тактические носилки для фронта
Фото: Кузьмоловский храм/ВКонтакте
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05.12.2022 120
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