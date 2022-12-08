В Кузьмоловском прихожане храма изготавливают тактические носилки для фронта

Прихожане Храма иконы Божией Матери Скоропослушница в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленобласти организовали производство тактических носилок для бойцов.

Два раза в неделю они собираются в цокольном этаже храма и изготавливают легкие носилки «Фома-180», также делают блиндажные свечи. Кроме того, местные жительницы вяжут для бойцов теплые носки.

Сейчас прихожане готовят для солдат новогодние подарки: фасуют сладости и подписывают открытки.

Фото: Кузьмоловский храм/ВКонтакте