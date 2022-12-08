В Ленобласти растет заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 8 декабря.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+5).
- Волховский район: Волхов (+3).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+11), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Проба (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+10), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Романовка (+1), Агалатово (+2), Хапо-Ое (+1), Рахья (+3), Тавры (+1), Орово (+1), Матокса (+1).
- Выборгский район: Выборг (+14), Перово (+2), Светогорск (+6), Балтийское (+1),.
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Кобралово (+1), Вырица (+1), Батово (+2), Новый Учхоз (+1), Семрино (+1).
- Киришский район: Кириши (+8).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+3), Приладожский (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6).
- Лужский район: Луга (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+7).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+5), Царицыно Озеро (+1), Мехбаза (+2).
- Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1), Никольское (+1).
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05.12.2022 155