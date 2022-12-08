Пассажир маршрутки вылетел через лобовое стекло на въезде в Красное Село

Он отделался ссадинами и испугом.

Маршрутное такси №639А угодило в аварию примерно в семь часов утра на въезде в Красное Село. Новость сообщили очевидцы в группе «Гостилицы ОНЛАЙН» в соцсети «ВКонтакте».

В опасности оказался пассажир, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем — от удара его выбросило через лобовое стекло. Он остался жив, сейчас его здоровью ничего не угрожает. По предварительной информации, ДТП случилось из-за превышения скорости.