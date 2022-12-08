В Ленобласти наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

Ситуация хуже, чем была в 2021 году.
Такими данными поделился Роспотребнадзор. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 47-му региону Ольгу Историк, больше всего заболевших — во Всеволожском районе.
Ольга Историк отметила, что встречаются случаи заражения как обычным гриппом, так и свиным.
«На прошлой неделе у нас было зарегистрировано 46 случаев лабораторно-подтверждённого гриппа, из них 14, так называемого, свиного гриппа», — добавила она.
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08.12.2022 86