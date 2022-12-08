В Ленобласти наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

Ситуация хуже, чем была в 2021 году.

Такими данными поделился Роспотребнадзор. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 47-му региону Ольгу Историк, больше всего заболевших — во Всеволожском районе.

Ольга Историк отметила, что встречаются случаи заражения как обычным гриппом, так и свиным.

«На прошлой неделе у нас было зарегистрировано 46 случаев лабораторно-подтверждённого гриппа, из них 14, так называемого, свиного гриппа», — добавила она.