При пожаре в ТЦ «Мега Химки» погиб один человек

Сообщается о гибели охранника в результате пожара в торговом центре «Мега Химки». На него упала конструкция здания.

В результате ЧП в «Мега Химки» погиб охранник торгового центра. В пресс-службе OBI агентству ТАСС сообщили, что он мог погибнуть из-за того, что решил вернуться на парковку за своей машиной.

Указывается, что на мужчина упала конструкция сгоревшего здания.

Ранее стало известно об предварительном ущербе после пожара в ТЦ «Мега Химки». Сумма может быть колоссальной.

Напомним, крупный пожар в торговом центре произошел ранним утром 9 декабря. Здание выгорело дотла.