«Не сглазил ли меня кто»: Ургант пожаловался на неудачливость после потери нескольких проектов на ТВ

Автор: Анастасия Щербакова
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Телеведущий уже готов поверить в злой рок после череды неудач в работе.

В беседе с НСН Иван Ургант прокомментировал свою замену в качестве ведущего на музыкальной премии «Золотой граммофон – 2022», которую он вел 15 лет.

Еще одна загадка для этого года, не многовато ли? Я уже начинаю думать, не сглазил ли меня кто. Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент, — отшутился шоумен.

Ранее было приостановлено вещание популярной передачи «Вечерний Ургант», которую вел Иван Ургант. Указывалось, что шоу выйдет в эфир после окончания СВО.

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