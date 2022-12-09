Коллектив ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» просит защитить себя и своего главврача от травли

В распоряжении редакции ivbg.ru оказалось открытое письмо коллектива ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» с более чем двумястами подписями. Оно адресовано и.о. председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Александру Жаркову с просьбой поддержать нынешнего главврача и весь коллектив больницы.

Повод – «информационный взрыв в социальных сетях», где в резко негативном ключе описывается качество медицинской помощи, якобы, резко ухудшившееся именно с приходом нового главного врача.

Эту ситуацию авторы и подписанты открытого письма считают травлей, которую главный врач, Карасев Олег Станиславович, принявший ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» в 2021 году «в сложное время», по их мнению не заслуживает.

При этом в открытом письме признается наличие недостатков, но указывается, что они «копились годами» и «для системных решений в таком большом лечебном учреждении требуется много усилий, и этот процесс не такой быстрый, как хотелось бы».

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Отметим, в Выборге действительно разразился информационный взрыв, нацеленный, судя по публикациям, именно на главного врача ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» Олега Карасева. Появилась даже особая страница в ВКонтакте с крайне негативным названием «Выборг — ЦРБ *Путь в один конец*».

Однако голоса в защиту Олега Карасева также раздаются не в первый раз: так, один из жителей Выборга даже обратился к губернатору Ленобласти в чате официальной страницы в ВК, где описал травлю Олега Карасева как несправедливую, сопровождаемую «сплетнями и выдумками».

Так или иначе, но конфликтная ситуация, сопровождаемая публичной информационной активностью, очевидно, потребует серьезного разбирательства с участием руководства профильного комитета и, возможно, главы региона.

При этом, полагаем, все стороны отдают себе отчет, что публичный конфликт – не лучшая обстановка для объективных выводов.

Будем следить за развитием ситуации.