В Капитолово из силосной ямы вытащили жеребенка, но через пару часов он умер

Во Всеволожском районе Ленобласти вчера вечером, 8 декабря, развернулась непростая спасательная операция — сбежавший с конюшни жеребенок угодил в глубокую силосную яму у деревни Капитолово.

Как рассказали в администрации Бугровского поселения, жеребенка вызволили из западни силами бойцов 147 пожарной части и тяжелой техники старосты деревни Мистолово. Однако, спустя несколько часов, спасенное животное умерло. По предварительным данным, от переохлаждения.

Фото: Администрация МО "Бугровское сельское поселение"