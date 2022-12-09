ФосАгро укрепляет позиции в области устойчивого развития

По оценке международных экспертов, ФосАгро признана одной из 37 мировых компаний, вносящих наибольший вклад в устойчивое развитие.

Компания наглядно демонстрирует, что четкое следование принципам ответственного ведения бизнеса позволяет выстроить стратегию эффективного развития.

Цифры говорят сами за себя: за 21 год внимания компании ко всем аспектам устойчивого развития объёмы производства основной продукции (минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов) выросли более чем в 3 раза – с 3,4 млн. тонн в 2001 году до 10,5 млн. тонн в 2021-м. Количество марок производимых компанией удобрений за то же время возросло с 5 до 57 (более чем в 11 раз), а производительность труда, рассчитанная в тоннах произведённых минеральных удобрений на каждого работника компании, увеличилась в 7 раз.

Рекордная по объёмам инвестпрограмма-2022 (около 64 млрд. рублей) на будущий год будет расширена за счёт проектов развития рудно-сырьевой базы в Мурманской области и мощностей по производству высокотехнологичной продукции в Ленинградской области в Волхове, в Вологодской области – в Череповце и в Саратовской – в Балакове.

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В ФосАгро, которая является ключевым налогоплательщиком в регионах своего присутствия, всегда понимали ответственность за благополучие местных жителей. Отсюда и многочисленные проекты в сфере охраны здоровья работников и развития образования. Вклад компании в социально-экономическое развитие регионов своей деятельности растет. Отметим, что в этом году объём инвестиций в поддержку благотворительных и социальных проектов удвоен по сравнению с 2021 годом – до 10,9 млрд. рублей.

Через создание стабильных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, комплексную социальную поддержку семей сотрудников компания стратегически подходит к принципам формирования отношений с самым ценным ресурсом – коллективом.

Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов в интервью журналу «Бизнес России» так оценил социальную роль ФосАгро: