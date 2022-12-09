Приозерский район стал лучшим в сельском хозяйстве Ленобласти по итогам года

Аграрии региона подвели итоги года и наградили лучших специалистов
— Лучшим сельхозпредприятием региона названо хозяйство «Приневское» Всеволожского района.
— Лучшим руководителем сельхозпредприятия признан директор птицефабрики «Синявинская» Кировского района Артур Холдоенко.
— Лучшим фермерским хозяйство признано КФХ Татьяны Кузьмич из Гатчинского района.
— Лучшей аграрной династией — семья фермеров Розымбаевых из Лужского района.
Всего федеральные и региональные награды получили более 70 человек.
Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.
Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.