Приозерский район стал лучшим в сельском хозяйстве Ленобласти по итогам года

Аграрии региона подвели итоги года и наградили лучших специалистов

«Мы перевыполнили план по зерну, картофелю, овощам, производству мяса, молока, яиц. Всё это благодаря труду и мастерству аграриев и стабильной господдержке. Мы уверены, что наши аграрии всегда обеспечат продуктами питания жителей области и России. Благополучия вам, процветания и хорошего урожая», — поздравил коллег председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

— Лучшим сельхозпредприятием региона названо хозяйство «Приневское» Всеволожского района.

— Лучшим руководителем сельхозпредприятия признан директор птицефабрики «Синявинская» Кировского района Артур Холдоенко.

— Лучшим фермерским хозяйство признано КФХ Татьяны Кузьмич из Гатчинского района.

— Лучшей аграрной династией — семья фермеров Розымбаевых из Лужского района.

Всего федеральные и региональные награды получили более 70 человек.

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Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.