В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 172 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 10 декабря.
В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 172 человек.
За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 179 человек. Восемь жителей региона госпитализированы.
Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался в результате болезни.
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