Воскресенье встретит жителей Ленобласти туманом и снегом

Синоптики обещают региону вполне типичную декабрьскую погоду.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что в воскресенье, 11 декабря, на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается туман с небольшим снегом.

Температура воздуха ночью -7…-12 гр., местами до -15…-18 гр., днем -4…-9 гр., местами на востоке -12…-14 гр. Ветер восточный, северо-восточный днем 5-10 м/с.

На дорогах ожидается гололедица. Водителей и пешеходов прося быть осторожными.