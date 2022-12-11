Лоси выскочили на дорогу под Волосово — фото

Водитель успела вовремя затормозить.

Автовладельцев Волосовского района Ленобласти сейчас призывают сохранять особую бдительность в пути — нередки случаи, когда на заснеженную дорогу внезапно выбегает дикое животное. Так, недавно подобный случай не заставил себя ждать.

В группе «Волосово и Волосовский район «ВКонтакте» местная жительница поделилась снимками двух сохатых, которые встретились ей перед заправкой «Лукойл».

«Успела затормозить. Остановилась, смотрю, слева еще остался один точно. Будьте аккуратны за рулем!» — написала она.

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