Вооруженное нападение в баре на Невском проспекте

Пострадали два человека.

Рано утром в Центральном районе Петербурга произошла потасовка с использованием травматического оружия — сообщает портал 78.ru.

Посетитель бара на Невском проспекте, 88 в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать работникам заведения травматическим пистолетом. В результате потасовки пострадали два человека.

Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Как передают СМИ, задержанным оказался 31-летний кикбоксёр Игорь Мамонтов.

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