Режиссеры из Ленобласти и Петербурга представляют свои кинокартины на фестивале «Сталкер»

Режиссеры из Ленинградской области и Санкт-Петербурга представляют свои кинокартины в московском Доме кино в рамках XXVIII Международного кинофестиваля о правах человека «Сталкер».
Всего зрители смогут увидеть 63 кинокартины. В конкурсной программе 58 фильмов, из них 15 полнометражных, 16 короткометражных игровых, 16 документальных и 11 анимационных. Кроме того, в информационной программе представлено пять документальных работ.
Кинофестиваль стартовал 10 декабря и завершится 15 числа.
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