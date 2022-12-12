«Вкусно — и точка» не сможет работать под своим брендом в новых российских регионах

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Суть фастфуда не сможет работать на новых российских территориях и в Казахстане. Этому препятствует соглашение с McDonald’s.

Как стало известно РИА Новости, сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» не будет представлена в новых присоединенных территориях. Также заведения компании не смогут работать и в Казахстане.

Запрет был прописан в договоре с McDonald’s. Сейчас руководство сети пытается решить этот вопрос.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» запустило доставку еды в Петербурге.

Вам будет интересно
"Вкусно — и точка" не сможет работать под своим брендом в новых российских регионах лнр, казахстан, днр, Вкусно - и точка
Рестораны «Макдональдс» в Белоруссии переименуют во «Вкусно — и точка»
Смена вывески в сети ресторанов «Макдоналдс» в Белоруссии произойдет после передачи их российскому бренду «Вкусно - и точка». Рестораны быстрого питания...
12.11.2022 295
Автор