«Вкусно — и точка» не сможет работать под своим брендом в новых российских регионах

Суть фастфуда не сможет работать на новых российских территориях и в Казахстане. Этому препятствует соглашение с McDonald’s.
Как стало известно РИА Новости, сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» не будет представлена в новых присоединенных территориях. Также заведения компании не смогут работать и в Казахстане.
Запрет был прописан в договоре с McDonald’s. Сейчас руководство сети пытается решить этот вопрос.
Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» запустило доставку еды в Петербурге.
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12.11.2022 295