В 2022 году в Ленобласти вышел на работу 51 новый современный автобус

Реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы» обсудили на еженедельном совещании под руководством Александра Дрозденко.

«В программе учтено повышение безопасности и комфорта как передвижения жителей на общественном транспорте, так и дорог. При поддержке областного бюджета пассажирскими предприятиями приобретено 11 газовых автобусов, объем субсидии составил 45 млн рублей. Эта работа показала свою эффективность и будет продолжена», — подчеркнул глава региона.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.

Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском и Всеволожском районах. Кроме того, как отметил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, завершается строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Тосно. За год переводится на газ 154 единицы техники.

Отметим, что благодаря субсидии на приобретение низкопольных автобусов по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» в 2021 году ООО «АТП Барс 2» уже приобрело 36 автобусов.