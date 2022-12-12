Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 12 декабря

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески ДНР. Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.

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В районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч». В районе населенного пункта Красный Лиман ДНР поражена боевая машина системы залпового огня «Град».

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка ДНР. Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка ДНР.

За сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Площанка, Меловатка, Попасное ЛНР, Терны Харьковской области и города Донецк.

Также, перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Юбилейное Херсонской области.