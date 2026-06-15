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Как перед Зимней войной с СССР: Финляндия рекордно увеличила траты на армию

Флаг Финляндии
Фото: Freepik.

Парламентский комитет по обороне Финляндии предложил почти вдвое увеличить ежегодные военные расходы страны к 2029 году – с нынешних 7,7 миллиарда евро до более чем 14 миллиардов евро. Об этом сообщает Euractiv.

После 2029 года расходы на оборону могут сохранить на уровне около 15 миллиардов евро ежегодно вплоть до 2036 года. Дополнительное финансирование потребуется для модернизации вооруженных сил и замены устаревшей военной техники.

Обновление необходимо танкам, боевым машинам пехоты, артиллерийским системам и другим видам вооружений. Обсуждение увеличения военного бюджета проходит на фоне слабого экономического роста и растущей нагрузки на государственные финансы Финляндии.

Ранее правительство страны увеличило полномочия оборонного ведомства по закупкам до 6 миллиардов евро. В 2025 году их объем составлял 400 миллионов евро. Новые полномочия позволяют заключать крупные контракты на поставку боеприпасов, систем противовоздушной обороны, торпед и военной техники с оплатой в последующие годы.

Финляндия также намерена увеличить расходы на оборону как минимум до 3% валового внутреннего продукта к 2029 году. К 2035 году страна планирует направлять на основные военные расходы 3,5% валового внутреннего продукта, а еще до 1,5% – на связанные с обороной статьи в соответствии с ориентирами НАТО.

Предлагаемый уровень расходов станет одним из самых высоких для Финляндии в мирное время и будет сопоставим с показателями периода перед Зимней войной.

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Теги

Финляндия Россия
Новости Социум

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа. 

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко - Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа.
Фото: Online47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июня проводит «прямую линию» с жителями региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.

Теги

Александр Дрозденко прямая линия

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