Из Петербурга в Павловск теперь будет удобнее добираться

На Витебском вокзале обновили расписание электричек.



Как сообщает редакция piter.tv, с 12 декабря из Санкт-Петербурга в Павловск запустили тактовое движение пригородных поездов.

Транспортным комитетом было установлено дополнение к существующему графику.

Количество пригородных поездов из Петербурга в Павловск теперь увеличилось. В утренние часы — с 7:00 до 10:00, а также в вечерние часы — с 17:00 до 19:00 — будет установлен 10-минутный интервал между электричками. В последующие часы поезда будут курсировать с интервалом в 15 минут.

Время в пути составит 32-38 минут.

Ранее сообщалось: в новогодние праздники из Петербурга запустят дополнительные поезда в Ярославль и Вологду.