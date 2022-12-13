В лобовом ДТП на трассе М-10 погиб один человек, еще один пострадал

Смертельная авария произошла утром 13 декабря на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области.

Около поворота в деревню Новолисино лоб в лоб столкнулись Volkswagen и Chery. В результате столкновения водитель Volkswagen скончался на месте. Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего. Второго водителя госпитализировали с различными травмами.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области

В Госавтоинспекции призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и отказаться от поездок на дальние расстояния.