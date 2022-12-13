Застройщик ЖК «Новое Сертолово» демонстрирует комплексное развитие территории

Пример сбалансированной организации инфраструктуры нового микрорайона в Сертолово будут тиражировать теперь во всей Ленинградской области.

На территории ЖК застройщик компания «КВС» сразу возводит не только жилые дома, но и детский сад и школу по программе «Стимул», магазины, салоны красоты, медицинские учреждения, спортивные объекты, кафе и пекарни.

«Это отличный пример поэтапного развития инфраструктуры. Мы видим, что параллельно с вводом жилья, строятся и начинают работу социальные объекты. Реализация проекта еще не закончена, но здесь уже работают современные школа и садик», — отметил зампредседателя правительства Евгений Барановский.

При этом строительство ЖК продолжается, а сад и школа уже работают. Школу №3 и детский сад №3 сегодня как раз и посетил Евгений Барановский.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.