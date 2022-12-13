В Волосовском районе построен межпоселковый газопровод

Газопровод позволит привести голубое топливо в шесть населенных пунктов.

Компания «Газпром» завершила строительство межпоселкового газопровода от поселка Каложицы до поселков Молосковицы и Остроговицы, деревень Лелино, Сырковицы и Курск Волосовского района. Установлены 8 газорегуляторных пунктов.

«Объект протяженностью 21,4 км построен по программе развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. Он создал возможность для газификации 487 домовладений. Распределительные газопроводы для всех шести населенных пунктов уже проектируются, строительно-монтажные работы запланированы на 2023 год», — отметил зампредседателя правительства Евгений Барановский.

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Напомним, что субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. 35 тысяч рублей из этой суммы можно потратить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.